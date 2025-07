Domingo Tomás, el vecino agredido en Torre Pacheco, Murcia: "Ojalá todo hubiera sido un sueño"

"Tenía que tocarle a alguno y me ha tocado a mí", lamenta Domingo, de 68 años, vecino agredido en Torre Pacheco

Decretan prisión provisional para el líder ultra acusado de instigar la "cacería" en Torre Pacheco, Murcia

Domingo Tomás, el vecino de 68 años de la localidad murciana de Torre Pacheco cuya brutal agresión desencadenó una oleada de ataques racistas contra la población magrebí del municipio, que se ha saldado con 14 detenidos, ha señalado en una entrevista con EFE que "ojalá todo hubiera sido un sueño".

"Tenía que tocarle a alguno y me tocó a mí", ha asegurado este viernes. Como cada noche, Domingo salió a las 5:30 horas de la madrugada a dar un paseo por las proximidades de su casa. A los diez minutos de comenzar a andar, escuchó los gritos de un joven a lo lejos.

Domingo afirma no tener miedo

"Pensé: 'Hay movida aquí hoy'", recuerda, y, poco después, de un parque infantil llegó un hombre corriendo y gritando que le agredió. "Me sacudió y me tiró al suelo", relata Domingo, ya recuperado de sus heridas. Añade que apenas pudo ver a los agresores ya que, tras derribarle, se fueron.

"Ojalá hubiera sido un sueño, pero no: tenía que tocarle a alguno y me ha tocado a mí", lamenta este jubilado, que, aunque asegura no tener miedo, reconoce que desde la paliza tan sólo ha salido de su domicilio para ir en moto al bar del pueblo.

Domingo Tomás no fue consciente de sus heridas hasta que notó un picor en la frente y, al tocarse, comprobó que tenía sangre. Llamó a la Policía, que le acompañó al hospital y al cuartel, donde interpuso la denuncia. Sobre lo sucedido aquella noche, subraya que "iban a dar una paliza a alguno, y me tocó a mí".