El joven Cheikh Kane poco podría imaginarse sobre cómo iba a acabar la travesía en patera que le trajo a nuestro país. De Senegal llegó a Málaga. Allí comenzó en la obra e hizo de camarero, hasta que un cazatalento de Marbella se fijó en él. Ahora se abre camino como modelo.

En mitad del océano, el objetivo, el sueño de Cheikh era mantenerse vivo: "Era realmente sobrevivir, ¿sabes? Porque pensábamos que todo el mundo íbamos a morir, sinceramente". Mientras estaba en la patera, de repente, encontró esperanza: "¡Las luces de Tenerife! Y la gente ¿qué?".

Luces de tierra firme, luces que anunciaban el vuelco que iba a dar su vida. Pasó años trabajando cómo vendedor ambulante, en la obra, de camarero y durmiendo en gasolineras: "No todo el mundo viene a delinquir. La mayoría de la gente que viene de Senegal viene a trabajar, a buscar una vida mejor", precisa el joven.

El sueño de Cheikh de cara al futuro: "Comprar una casa para mi madre"

Con su situación por fin regularizada, llegó el encuentro casual con Aleksander Santo, el fotógrafo que cambió su vida al captar su potencial en el mundo de la moda: "Yo me acerqué y le dije '¿eres modelo?' y me dijo 'no, estoy trabajando aquí en el puerto'". "Me dijo, 'pues tienes el perfil y eso, podemos hacer algo'", cuenta Cheikh, que ahora brilla en redes sociales como Instagram.

Ambos se pusieron manos a la obra y lo hicieron. Ahora, nuevos sueños. Y nuevos retos: "Comprar una casa para mi madre y tener más agencias grandes, más marcas grandes", sentencia el joven modelo, que también tiene el nuevo objetivo, el de la cámara.