Acabó arrojándole al suelo y golpeándole en la cabeza de manera reiterada, según ha informado la Policía Nacional

ToledoLa Policía Nacional ha detenido en Toledo a un hombre de 29 años como presunto autor de un grave acto de discriminación, al agredir física y verbalmente a una persona con discapacidad.

Los hechos ocurrieron en la noche del 30 de julio, cuando el presunto autor comenzó a burlarse de la víctima porque se desplazaba en silla de ruedas y tras ser recriminado por su actuación, comenzó a insultarle hasta que acabó arrojándole al suelo y golpeándole en la cabeza de manera reiterada, según ha informado la Policía Nacional este jueves en un comunicado.

Las personas que fueron testigos de la agresión llamaron al 091 para solicitar la presencia de la Policía Nacional y a la llegada de estos, el presunto autor se negó a identificarse y arremetió contra los agentes, por lo que en un primer momento fue detenido por un delito de atentado a agente de la autoridad.

Posteriormente, los agentes del equipo de Extremismo Violento y Odio (EVO) de la Policía Nacional abrieron diligencias de investigación policial para determinar si estos hechos podían constituir un delito de odio.

Los equipos EVO son unidades formadas por agentes especializados en la investigación y detección de la lucha contra los delitos de odio y todas aquellas conductas que vulneren las normas legales sobre discriminación y que atentan contra el respecto a la diversidad y la convivencia pacífica en la sociedad.

Dicha unidad al obtener pruebas que evidenciaron que el único motivo de la agresión habían sido los prejuicios, además de el desprecio del autor hacia la situación de discapacidad que sufre la víctima, fue detenido por la comisión de un delito contra la integridad moral.