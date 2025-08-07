Los bomberos supervisan la evolución por si es necesario hacer tareas de refresco en el lugar

Declarado un incendio en una planta de residuos de Cuenca provocando una gran columna de humo negro

El incendio que se declaró durante la tarde de ayer, miércoles 6 de agosto, en un vertedero de Cuenca, ya está perimetrado tras haber quemado aproximadamente unos 3.000 metros cuadrados de basura.

Según ha informado el 112 de Castilla-La Mancha, el fuego se detectó a las 19:45 horas del miércoles y, afortunadamente, ni ha causado heridos ni ha afectado a la calidad del aire, pese a la densa columna de humo negro que emergió en la zona.

Supervisan la evolución del incendio del vertedero tras quedar perimetrado

Tras realizar trabajos para combatir las llamas, los bomberos desplazados hasta el lugar abandonaron la zona durante la madrugada tras asegurarse de que no existía riesgo de que el incendio se propagase ya a otras áreas del vertedero, mientras la maquinaria pesada de las instalaciones continuó moviendo la basura afectada para que siguiese combustionando.

Concretamente, durante la noche han estado trabajando diez medios de maquinaria pesada de la Diputación de Cuenca.

Este jueves, los efectivos desplegados supervisan la evolución por si es necesario hacer tareas de refresco en ese punto donde se originaron las llamas, justo en la parte del vertedero que no está sellada.