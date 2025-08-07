Redacción Cataluña 07 AGO 2025 - 11:03h.

Los Bomberos han extinguido el fuego desatado en la tercera planta y que ha afectado a los pisos superiores

El Sistema de Emergencias Médicas ha atendido a 19 personas, todas en estado leve

GironaUna veintena de personas han resultado heridas tras el incendio de un piso en Sarrià de Ter (Girona), que se ha propagado por la fachada a los pisos superiores y ha obligado a evacuar a todo el edificio.

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han trabajado desde las 06:04 horas en un fuego que ha sido extinguido tres horas más tarde y ha afectado a un total de 19 personas.

El Servicio de Emergencias Médicas ha activado siete ambulancias y ha atendido a todos los afectados, en estado leve, de los cuales 15 han recibido el alta in situ, dos han sido trasladados al CUAP Güell y otros dos al Hospital Santa Caterina de Salt.

Fuego propagado por todo el bloque de viviendas

Las llamas se han desatado en un piso de la tercera planta, en la calle Mercè Rodoreda de la localidad catalana, propagándose por el patio interior del edificio. De este modo, el incendio ha acabado afectando a los pisos superiores, calcinando el bloque de viviendas.

Los Bomberos han revisado la estructura de los pisos afectados por el fuego junto a técnicos municipales y han evacuado a todo el edificio por un fuego que ha sido extinguido horas más tarde gracias a la labora de las quince dotaciones de los efectivos de emergencia.