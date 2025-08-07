El detenido por provocar los incendios en Ourense ha quedado en libertad con la obligación de acudir a comparecer semanalmente

Detienen al presunto autor de los incendios en Ourense cuando trataba de provocar otro

Compartir







El detenido en Ourense por haber provocado, presuntamente, varios incendios en el municipio ha quedado en libertad, con la obligación de efectuar comparecencias semanales en el juzgado, ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El hombre, de 28 años, está investigado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, en funciones de guardia, por incendio en grado de tentativa. A las dependencias judiciales fue trasladado esta tarde por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Allí llegó pasadas las 17 horas para comparecer en el juzgado que instruye la causa después de haber sido detenido el martes.

Fueron agentes ambientales de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO), dependiente de la Consellería de Medio Rural de la Xunta, y del Distrito Forestal XII Miño-Arnoia quienes le identificaron por prender varios fuegos en el lugar de Canibelos, en la parroquia de Velle, dentro del ayuntamiento de Ourense.

Buscan a los autores de los otros incendios en Galicia

Después de haber detectado una actividad incendiaria anómala en la zona, se abrió una investigación que permitió dar con el presunto pirómano cuando provocaba de forma intencionada un nuevo incendio forestal en la zona. El operativo especial de vigilancia contó con el apoyo de un helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía y varios drones de la UIFO.

Este último cuerpo que investiga incendios forestales busca identificar a los presuntos autores de otros fuegos que se registraron en los últimos días en Galicia y que se consideran intencionados.