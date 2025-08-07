La mano de hombre está detrás del 90% de los incendios ya sea intencionado o por negligencia

Detenido un hombre por provocar varios incendios en la Comunidad de Madrid; tenía antecedentes similares en 2024

Compartir







El pirómano que provocó el incendio en tres zonas de la Comunidad de Madrid y ha sido detenido es muy conocido, el año pasado fue responsable de 33 incendios, fue ganadero. Siempre prende cerca de caminos o vías de comunicación lo que permite llegar rápido a los Bomberos.

Mario Iraola, portavoz comandancia de Madrid, asegura que “no tiene más motivación que su enfermedad diagnosticada”.

Los pirómanos son peligrosos, pero más los son los incendiarios que buscan el lugar adecuado como el del incendio de Mombeltran en la falda de una montaña, en ascenso y con un viento terrible a favor, a las 11 de la noche.

Penas de hasta 20 años de prisión

Las penas si ponen en riesgo la seguridad de las personas son de 10 a 20 años, si no de 3 a 6.Verano e invierno se diferencian en los perfiles, porque los incendiarios de invierno son por malas prácticas cinegéticas, agrícolas y ganaderas.

Las causas más comunes son negligencias, accidentes e intencionados y se reparten 1/3 cada una de ellas. El resto puede ser un rayo, pero no son ni un 4 por ciento.

Durante esta semana se reforzará la vigilancia forestal. En la mayor parte de la península el riesgo de incendio será extremo.