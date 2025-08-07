Jorge Arenas 07 AGO 2025 - 15:41h.

Estos son los testimonios de algunos vecinos de Tarifa, víctimas del incendio, que han visto sus casas reducidas a cenizas

El incendio de Tarifa, estabilizado: vigilan la evolución del viento, que marcará las próximas horas

Poco pudieron hacer Katia y Diego: El fuego de allí para acá sonaba como un camión, ha entrado por aquí y de aquí ha cogido y se lo ha llevado todo", decía Diego, una de las víctimas del incendio de Tarifa que ahora llora caminando entre lo que queda de su vivienda. "Todo quedó calcinado. Nos hemos quedo sin ropa, sin zapatos". Informa Tatiana Ojeda.

Ni siquiera con la ayuda de su vecino Juanjo lograron evitar que el fuego entrase: "Los bomberos nos ayudaban desde el exterior". Hoy cuesta reconocer lo que queda de ella: "En esa esquinita estaba la cama donde dormíamos nosotros". "Si intentaremos recuperar todo lo que podamos, porque ahora mismo con la situación en la que nos encontramos no nos queda otra que empezar de cero".

Nicolás vio el incendio desde la playa, pero la rapidez y agresividad de las llamas solo le permitieron coger su bicicleta, rescatar a su perro y salir corriendo lo más rápido posible para evitar que el incendio les hiciese más daño de lo que ya ha hecho. Él es otra de las víctimas que ya mira con desconsuelo las cenizas de su casa y que ya piensa cómo volver a su vida tras esta gran catástrofe.

El incendio sigue estabilizado

El incendio de Tarifa sigue estabilizado tras provocar el ayer el desalojo de más de 1.500 personas en el paraje de La Peña, una zona con numerosos alojamientos e instalaciones turísticas. La evolución favorable de la situación ha permitido que los evacuados, no obstante, ya hayan podido regresar donde se encontraban, pero los efectivos desplegados en la zona para luchar contra el fuego siguen trabajando y ahora están muy pendientes del viento, que marcará las próximas horas.