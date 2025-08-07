El Instituto Geográfico Nacional ha informado de "un enjambre de actividad microsísmica anómala"

Un nuevo enjambre sísmico ha sido registrado por el Instituto Geográfico Nacional en Tenerife, en la zona de las Cañadas del Teide, al suroeste de Pico Viejo, con más de 700 pequeños terremotos concentrados en ese punto.

Concretamente, los eventos sísmicos comenzaron a aproximadamente las 2:00 horas de la madrugada, localizándose a unos 10 kilómetros de profundidad, presentando magnitudes muy bajas, inferiores a 1, por lo que no han sido sentidos por la población.

El sexto enjambre sísmico en Tenerife desde 2016

El Instituto Geográfico Nacional habla de una actividad microsísmica anómala en el que se trata del sexto enjambre sísmico registrado en Tenerife desde 2016 y localizado en esa zona.

Anteriormente, se registraron en octubre de 2016, junio de 2019, junio y julio de 2022 y noviembre de 2024. No obstante, debido a la baja energía de muchos de estos terremotos, los eventos de menor magnitud han sido detectados únicamente por el sistema automático de vigilancia sísmica.

Según explica el Instituto Geográfico Nacional, no cuentan con la calidad suficiente para ser incorporados a su catálogo oficial.