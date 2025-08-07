'Vamos a ver' habla con la víctima de secuestro y violación en Lliría (Valencia)

'La mirada crítica' habla con el hombre detenido por presuntamente retener y violar a su pareja: "Ni un violador ni un maltratador"

En Llíria (Valencia) fue detenido por secuestrar y violar a su pareja durante 12 días. La encerraba con llave para que ella no pudiera salir; también le había requisado el teléfono móvil y le había cortado el internet para que no pudiera comunicarse de ninguna forma con el exterior.

'Vamos a ver' pudo hablar con Ramón, el acusado de secuestrar y violar a su pareja. El hombre asegura ser inocente y acusaba a la persona que interpuso la denuncia, ya que, según Ramón, ambos tenían una relación abierta, y todo sería un plan de la víctima y del denunciante. Respecto a las armas, explica que eran de su padre, y que la droga que tenía era para consumo propio.

Yolanda: víctima del secuestro y violación: "Se podía pasar toda la noche obligándome a todo, y luego por la mañana, para que no me durmiera me daba cocaína"

'Vamos a ver' ha podido hablar en directo con Yolanda, la víctima del secuestro y la violación. Lo primero que ha querido aclarar es que no eran pareja, que su vínculo con Ramón se debía a que ella limpiaba en su casa esporádicamente desde hacía seis meses, y que él se obsesionó con ella: "Cuando yo perdí el trabajo, él aprovechó que no tenía trabajo, que del ingreso mínimo vital cobro solo 191 euros, por lo que me encontraba en una situación vulnerable. Me dijo: 'Vuelve a casa a limpiar dos veces por semana'."

Yolanda explica cómo fue obligada a consumir cocaína por parte de Ramón: "Estuve prácticamente despierta los doce días. Cuando veía que me dormía, me decía 'toma una anchoa', que es como él lo llamaba, porque era el sexo cuando él quería y a la hora que él quería, y luego hacer las faenas de la casa, y luego otra vez sexo o lo que le diera la gana. Se podía pasar toda la noche obligándome a todo, y luego por la mañana, para que no me durmiera y pudiera hacer las tareas que quería su madre, me daba cocaína."

Yolanda comenta sobre la droga que se encontró en la casa: "Le queda eso, pero otros días iba a pedir 200 gramos porque tenía bolsas muy grandes. Eso lo tenía todo escondido, y cuando ya estaban preparados para vender, lo tenían en latitas de caramelos."