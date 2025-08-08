Desalojan medio centenar de viviendas en una urbanización en Aldea de Cano por un incendio

Nuevos incendios forestales en Toledo, Guadalajara y Ciudad Real: situación operativa en Los Navalucillos, La Huerce y Brazatortas

El Plan de Lucha contra incendios forestales (Infoex) ha activado el nivel 1 de peligro en incendio en la localidad cacereña de Aldea del Cano, inicialmente atribuido a la de Torrequemada, por afección a edificaciones aisladas y una carretera, por el que han desalojado medio centenar de viviendas de una urbanización.

De esta forma, como medida preventiva y ante la evolución del fuego, agentes de la Guardia Civil desplegados en la zona, y en cumplimiento de las medidas establecidas por el Mando Único, están procediendo al desalojo del paraje conocido como 'Las Albarranas', ubicado en la urbanización 'La Zafra', donde se estima que entre 40 y 50 viviendas se están viendo afectadas. En la zona están actuando seis unidades de bomberos forestales, cinco medios aéreos, un equipo de maquinaria pesada, un agente del medio natural y un técnico.

Tres incendios nuevos se han originado en La Huerce, Guadalajara, Los Navalucillos, Toledo y Brazatortas en Ciudad Real. En los tres fuegos se ha decretado la situación operativa uno, debido al nivel de emergencia. En todos ellos, decenas de efectivos continúan trabajando en las las labores de extinción para evitar que las llamas se extiendan más y supongan una amenaza para los núcleos más próximos a las zonas que se están quemando.

Preocupa el incendio de Ávila

El que más preocupa es el de San Bartolomé de Pinares, Ávila. La Junta de Castilla y León ha elevado a Índice de Gravedad 2 (IGR-2) el incendio que afecta al término municipal de San Bartolomé de Pinares, en la provincia de Ávila, y en el que trabajan ya más de 40 medios terrestres y aéreos. Por otra parte, hay otros incendios forestales activos en Toledo, Guadalajara y Ciudad Real.

Según los datos del portal de información sobre incendios de la Junta de Castilla y León, Inforcyl, las llamas en el municipio abulense se han originado, por causas que se investigan, a las 14:45 horas de este viernes.