Los bomberos se mantendrán trabajando "de forma intensa" en los próximos días para evitar que el incendio se reavive, según las autoridades de Audes

Un devastador incendio en el sur de Francia: un muerto, nueve heridos y más de 16.000 hectáreas quemadas

El peor incendio que ha sufrido Francia en décadas comienza a ceder tras más de dos días de lucha contra el fuego: las llamas ya han quemado unas 17.000 hectáreas en el área del macizo de Corbières, el equivalente a la superficie de la ciudad de París. Las autoridades lo dan por estabilizado, aunque todavía no extinguido.

El incendio, que se desató este martes por la tarde, se ha cobrado una víctima mortal, una mujer que se negó a abandonar su casa a pesar de las llamas, que finalmente dejaron todo calcinado. También los viñedos, el principal cultivo de la zona, que han sido arrasados.

La Prefectura del Aude, el departamento más afectado, ha informado en un comunicado que los trabajos de los bomberos se mantendrán "de forma intensa" en los próximos días para evitar que el incendio se reavive. Además, por el momento no se permitirá el retorno a sus hogares de la mayor parte de los evacuados por precaución, salvo en los casos en los que lo permitan las autoridades locales.

Las carreteras comarcales también permanecerán cerradas, muchas de ellas se encuentran impracticables, en particular por la presencia en las mismas de cables eléctricos cortados.

"Este incendio es un ogro", provocado por el cambio climático

El incendio, que el primer ministro, François Bayrou, consideró de "una importancia inédita", provocó el despliegue de un importante dispositivo de más de 2.000 bomberos, 600 vehículos y dos decenas de medios aéreos, incluidos helicópteros del Ejército que se incorporaron este jueves a las labores de extinción.

Además de una persona fallecida -una mujer octogenaria que rechazó dejar su casa en Saint Laurent de la Cabrerisse en la noche del martes al miércoles-, hay dos heridos graves que aún están hospitalizados. Entre los bomberos hay en total 11 heridos y el subprefecto de la zona, Rémi Recio, puntualizó que ya no hay personas desaparecidas.

"Este incendio es un ogro", señaló el subprefecto, que pidió seguir las consignas de seguridad en la zona para no obstaculizar la labor de los bomberos, como quedarse en el domicilio a menos que haya orden de evacuar.

Con respecto a la ola de calor que se avecina en Francia a partir de este viernes, empezando por el suroeste del país, tanto el subprefecto de Narbona como Christophe Magny, responsable de los bomberos, recordaron que los riesgos de fuegos forestales se multiplican con la denominada regla de los tres 30, es decir, cuando se conjugan un nivel de humedad inferior al 30 %, temperaturas superiores a los 30 grados y vientos de más de 30 kilómetros por hora.

El coronel Magny señaló asimismo que la canícula es un factor de riesgo para los bomberos, que llevan trabajando en la zona 48 horas.

En cuanto a la investigación del origen del incendio y sobre su posible responsable, ya que el factor humano se considera establecido al haberse iniciado al lado de una carretera secundaria, Recio se limitó a decir que las pesquisas están en manos de la Fiscalía.

Las 17.000 hectáreas quemadas en el macizo de Corbières desde el martes equivalen a lo que ardió en toda Francia, respectivamente, en 2019, en 2020, en 2021 y en 2024; y el doble de lo que se quemó en el país en 2023.

Hasta ahora, el mayor incendio que se ha producido en este país, al menos en tiempos recientes, quemó 50.000 hectáreas de pinos al sur de Burdeos en 1949, una catástrofe en la que además murieron 82 personas.