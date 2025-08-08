Surgen nuevos incendios activos en Los Navalucillos (Toledo), La Huerce (Guadalajara) y Brazatortas (Ciudad Real)

El incendio forestal declarado el pasado martes en Tarifa ya ha sido sofocado

El incendio forestal que se ha declarado este viernes en el término municipal de La Huerce (Guadalajara), dentro de la entidad menor Valdepinillos, ha escalado a situación operativa de nivel uno por el corte de la CM-1006.

Así lo publica en Plan Infocam en su cuenta de 'X', mientras que la web del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta señala que el fuego ha sido detectado sobre las 12.50 horas por un vigilante fijo. En la lucha contra las llamas en este incendio hay un total de 28 medios --de los que 12 son aéreos y 15 terrestres-- y hasta 110 personas.

La situación del incendio en Los Navalucillos

Un incendio forestal se ha declarado este viernes en el término municipal de Los Navalucillos (Toledo) y ha llegado a la situación operativa de nivel uno. Así lo publica en su cuenta de 'X' el Plan Infocam, que añade que el incendio ha llegado a este nivel uno de emergencia debido al corte de la carretera CM-4155 entre los kilómetros 16 y 24 por afección de humo.

De su lado, la web Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta indica que las llamas han sido detectadas sobre las 15.46 horas por un vigilante móvil. Contra el fuego trabajan 15 medios --tres aéreos y 12 terrestres-- y hasta 65 personas.

Otro incendio en Brazatortas

De otro lado, en la región también se ha declarado un incendio en el término municipal de Brazatortas (Ciudad Real) en el que trabajan 23 medios --siete aéreos y 16 terrestres-- y 94 personas. Este fuego ha sido detectado sobre las 13.53 horas por un vigilante fijo.