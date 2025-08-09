Decenas de miles de personas se han dado cita este sábado en Arriondas y Ribadesella para seguir el 87 Descenso Internacional del Sella

Esta fiesta está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional

Decenas de miles de personas se han dado cita este sábado en Arriondas y Ribadesella para seguir el 87 Descenso Internacional del Sella, la 'Fiesta de las Piraguas' de Asturias, prueba que se ha celebrado sin que hayan registrado incidencias reseñables.

Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, edición tras edición esta prueba deportiva y el ocio que lleva aparejada llegan a congregar hasta 200.000 personas en estas dos pequeñas localidades del oriente de Asturias.

Walter Bourzán y Alberto Llera conquistaron la prueba

La multitudinaria fiesta conlleva también un amplio dispositivo de seguridad que moviliza a más de 330 agentes de la Guardia Civil, además de a más de medio centenar de policías locales y decenas de sanitarios, bomberos y voluntarios de Protección Civil, un despliegue solo equiparable al que se lleva a cabo en la Romería del Rocío.

La prueba es seguida desde la carretera que bordea el Sella a bordo de numerosos turismos y motocicletas y desde un tren fluvial de ancho métrico (antigua FEVE) que se fleta cada año y que realiza diversas paradas junto al cauce del río para que sus viajeros bajen a animar a los palistas.

Entre los más de mil ocupantes del tren se encontraba el presidente del Principado, Adrián Barbón; el presidente del parlamento asturiano, Juan Cofiño, y la vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo.

En esta ocasión, tras cerca de una hora y diez minutos, la pareja formada por los asturianos Walter Bourzán y Alberto Llera conquistaron la prueba, 29 años después de que lo hubiese hecho por última vez una pareja de palistas de Ribadesella.

Esta K-2 había partido en segunda posición de entre las más de 900 embarcaciones con 1.300 palistas de 25 países que han participado en esta singular prueba, que se inició tras el pregón de la regatista olímpica Theresa Zabell, la única mujer en la historia del deporte español con dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos, y de que se entonase el Himno de Asturias.