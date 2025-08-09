Logo de InformativosInformativos
Muere un joven trabajador de 22 años en un restaurante de Zaragoza cuando manipulaba una campana extractora

Muere un trabajador de un restaurante de Zaragoza cuando manipulaba una campana extractora
Despliegue de Policía Nacional y Policía Local en Zaragozaarchivo

  • Un trabajador de 22 años de un restaurante de Zaragoza ha fallecido este sábado

  • El fallecimiento de este trabajador eleva a 25 el número de personas que han perdido la vida en accidente laboral en lo que va de año

Un trabajador de 22 años de un restaurante de Zaragoza ha fallecido este sábado cuando manipulaba una campana extractora, según ha informado la Policía Nacional.

El suceso se ha producido en torno a las 12:30 horas en un restaurante situado en el número 8 de la calle Silvestre Pérez, en el barrio de Las Fuentes.

25 fallecidos en accidente laboral en lo que va de año

Hasta el local se ha desplazado una patrulla policial, que ha encontrado al trabajador inconsciente, y una ambulancia medicalizada cuyos facultativos han intentado su reanimación sin éxito.

El fallecimiento de este trabajador eleva a 25 el número de personas que han perdido la vida en accidente laboral en lo que va de año, tres de ellos esta semana

