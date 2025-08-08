Buscan a Nazareth G.J., de 16 años, Jack L.C., de solo 12, y Nayara P.P, también de 16

La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta en la que solicita colaboración ciudadana para localizar a tres menores que permanecen desaparecidos: Nazareth G.J., de 16 años, a quien se le perdió la pista en San Andrés del Ranabedo, León; Jack L.C., de solo 12 años, desaparecido en Portals Nous, Calvia, Mallorca, en lo que califican como un posible caso de “sustracción parental”; y Nayara P.P, también de 16 años, desaparecida en Ciudad Real.

En el caso de Nazareth G. J., desaparecida desde el miércoles 6 de julio en la localidad leonesa, SOS Desaparecidos indica que se trata de una “persona vulnerable”. Para facilitar su localización, ha compartido una breve descripción junto a una imagen de ella: mide 1,60, es de complexión gruesa, tiene pelo pelirrojo y oscuro y ojos marrones.

Ante cualquier pista que pueda conducir a su localización, piden contactar con el número de teléfono 868 286 726 o el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es

Solicitan colaboración ciudadana para encontrar a los menores

De igual modo, la plataforma ha solicitado también colaboración ciudadana para dar con el paradero de Jack L.C., de 12 años, visto por última vez el 31 de julio en Portals Nous, Calvia, Mallorca. Su desaparición ha sido catalogada como “sustracción parental”.

Mide 1,50, es de complexión delgada, su pelo es rubio y largo y tiene ojos azules.

Ante cualquier pista, solicitan ponerse en contacto por las mismas vías facilitadas, ya sea desde el mencionado teléfono o por correo electrónico.

También en el caso de Nayara P.P, de 16 años, desaparecida ayer, el 7 de agosto, en Ciudad Real.

De pelo castaño, ojos marrones y complexión gruesa, según expresa SOS Desaparecidos, llevaba falda larga blanca con rayas negras, camiseta negra y deportivas la última vez que la vieron.