El incendio originado en la localidad leonesa de Llamas de Cabrera se enfrenta a una situación en la que la extinción es "complicada"

Estabilizado el incendio forestal en Alins, Lleida: 6.000 metros cuadrados afectados

LeónEl incendio originado en la localidad leonesa de Llamas de Cabrera se enfrenta a una situación en la que la extinción es "complicada", mientras el de la pedanía de Yeres evoluciona favorablemente al haberse frenado el frente norte, si bien la población sigue evacuada.

Fuentes de la Junta de Castilla y León han informado sobre la situación de ambos incendios, que se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y están cercanos a Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1997 debido a su extraordinario valor como paisaje cultural.

El incendio en Llamas de Cabrera se elevó a IGR 2

En concreto, el incendio en Llamas de Cabrera, en la comarca de La Cabrera pero gestionada dentro del Consejo Comarcal del Bierzo, se originó a las 21.06 horas del viernes 8 de agosto y se elevó a IGR 2 a las 22.11 del sábado 9 al suponer "grave riesgo para la población, bienes o daño forestal", y ser necesarias "medidas para la atención y socorro de población o protección de bienes".

Este fuego afecta a una zona de montaña con gran cantidad de matorral que con las altas temperaturas y la baja humedad es "combustible que arde con facilidad", según han indicado desde la Junta, que ha advertido de que la extinción también es complicada por la "elevada pendiente" y la presencia de canales romanos que llevaban el agua hasta Las Médulas.

Actualmente, hay más de una decena de medios terrestres que trabajan en la extinción de este fuego cuya causa aún se desconoce, al igual que la superficie afectada.

No son estos los únicos incendios que sufre la provincia leonesa en estos momentos, ya que se encuentran activos otros tres en Cabañas de Dornilla, Anllares del Sil, y Filiel , todos ellos en la comarca de El Bierzo las más afectada, mientras otro está ya controlado en el término municipal de la capital leonesa.