Marcos pesaba 225 kilos pero decidió cambiar su historia

Marcos usa sus redes para ayudar a otros a llevar una vida más sana

Cuando los kilos suponen un peligro para la salud, hay que pasar a la acción, y así lo hizo Marcos, un joven que ya es todo un referente en redes sociales. Pesaba 225 kilos y un día dijo basta. Ahora, usa su cuenta para ayudar a otros a llevar una vida más sana.

Gestos tan simples como subir las escaleras o atarse los cordones eran un mundo para Marcos hasta hace menos de dos años.: "Llegué a pesar 225 kilos. No tienes ropa, no tienes la capacidad de poder salir con tus amigos porque no aguantas físicamente el ritmo de los demás", explica Marcos. "Me llamaban Tocinillo, Burger, Capitán Chistorra", lamenta.

En Instagram trata de que su ejemplo sirva para otros

Marcos recuerda perfectamente la noche que lo cambió todo: "El 13 de Julio de 2023 tumbado en la cama dije “una de dos, o se va todo a la mierda o cambiamos esto". Decidí abrirme la cuenta de Instagram, empecé el gimnasio y empecé a subir contenido para ver yo lo que evolucionaba".

Dos años después: el deporte, la psicología y el compromiso con ayudar a quienes pasen por lo mismo le ha hecho acumular más de 20.000 seguidores en su cuenta de Instagram

Cuando cambias tu historia, inspiras a otros a escribir la suya: "Mi perfil tiene que ser para ayudar a los demás, me han pasado fotos algunos seguidores de cómo estaba antes y después, de cuánto han adelgazado y yo digo “Pero si yo no soy nadie…”", asegura.

La historia de Marcos ha pasado de ser una depresión a ser un ejemplo para muchos.