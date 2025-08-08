Álex Aragonés 08 AGO 2025 - 13:55h.

El alcalde de L'Hospitalet ha respondido a las protagonistas: "Aquí hacemos barrio, nada de postureo"

David Quirós ha puesto en valor a los deportistas que han salido del municipio: "Aquí corremos por orgullo y por convivencia"

BarcelonaEl vídeo de una influencer corriendo por "el barrio más chungo de Barcelona" ha desatado la polémica en L'Hospitalet de Llobregat, donde la creadora de contenido, junto a una amiga, se grabaron recorriendo las calles de La Florida: "No me siento muy cómoda. El primer kilómetro solo he olido a kebab".

Centenares de personas han calificado el vídeo de "clasista", en el que las protagonistas explican el ataque de una rata o que los vecinos del barrio catalán les "clavan miradas" y tocan el claxon al verlas correr. Ante estas escenas, que se han viralizado en redes sociales, el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, ha optado por responderlas en otro vídeo en el que sale atándose las zapatillas deportivas para salir a correr.

"Algunas dicen que han descubierto La Florida corriendo, pues que sean bienvenidas. Llevamos toda la vida disfrutando de La Florida, aquí no hacemos nada de postureo. Aquí hacemos barrio, hacemos ciudad, con mercados de toda la vida, con gente que te llama por tu nombre y con más historias de superación de las que caben en un vídeo cutre de TikTok", ha explicado el alcalde.

"Aquí corremos por orgullo, por convivencia y por una ciudad que avanza a toda velocidad"

En el vídeo de respuesta, David Quirós destaca las figuras deportivas de la localidad catalana que han triunfado en sus respectivos ámbitos. "De 'Hospi' han salido un montón de campeones y campeonas. Entre ellos nuestra Paula Crespí, Omar El Hilali, Jordi Alba y muchos más. Aquí corremos por orgullo, por convivencia y por una ciudad que avanza a toda velocidad. Y lecciones de correr solo nos da nuestra campeona María Vicente. Muy orgullosos de ser de 'Hospi'".

Tras el revuelo causado, la influencer ha respondido el contenido del alcalde de L'Hospitalet: "Tienes toda la razón, me sabe muy mal. No era mi intención meterme con nadie". Otros usuarios han indicado que las calles donde se han grabado las dos jóvenes no corresponden a la Florida, sino a Pubilla Cases, que también forma de L'Hospitalet, No obstante, algunos tramos corresponden a Can Vidalet, que pertenece a Esplugues de Llobregat.