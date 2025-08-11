Las cabras, las mejores aliadas contra los incendios en la Sierra de Montegre

Este rebaño de cabras forma parte de un proyecto piloto en la ciudad de Mataró

Estos animales devoran desde hierba fresca hasta cactus o cardos, por lo que son ideales para despejar la maleza

En la Sierra de Montegre, cerca de Santa Susana en Cataluña, las cabras son las protagonistas para combatir el fuego. Se han convertido en aliadas inesperadas contra los incendios forestales. Aunque son pequeñas, son voraces, y su misión es proteger el bosque.

“Con el pastoreo reducimos considerablemente la biomasa y el riesgo de incendios forestales", explica el pastor Francesc Teixido que guía este rebaño de cabras. Estos animales devoran desde hierba fresca hasta cactus o cardos, por lo que son ideales para despejar la maleza y limpiar el terreno, creando cortafuegos naturales.

Un proyecto piloto en la ciudad de Mataró

Los vecinos están encantados con su labor: "Van donde los hombres no irían a desbrozar. Creo que esto es más natural y más bonito. Es maravilloso, maravilloso”.

Este rebaño forma parte de un proyecto piloto en la ciudad de Mataró, explica el pastor: "Este proyecto se centra en la producción de leche, pero también en la protección de las franjas forestales.” Es una iniciativa financiada por la Unión Europea para mitigar el riesgo de incendios forestales.

El concejal de agricultura José Antonio Ricis ha confirmado que estos animales van a seguir ayudando contra los incendios en la localidad: "Vamos a asegurar que, al menos, un rebaño permanente de cabras trabaje todo el año en las franjas forestales y a lo largo de todo el perímetro.”

Quizás, el próximo verano, el silencio frente al fuego se lo deban a ese rebaño de cabras.