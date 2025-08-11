Madrid refuerza los medios para combatir el incendio de San Bartolomé de Pinares, Ávila

Se han desplazado 3 bombas forestales y dos mandos de bomberos para que Castilla y León pueda reforzar a los medios

El incendio en León, descontrolado por el cambio en la dirección del viento: “Me he despedido de mi casa y, como yo, mucha gente”

La Comunidad de Madrid ha reforzado los medios para combatir el incendio que afecta a San Bartolomé de Pinares, en Ávila, ha informado el 112 de la comunidad madrileña.

En concreto, se han desplazado 3 bombas forestales y dos mandos de bomberos para que Castilla y León pueda reforzar a los medios que están trabajando en otros incendios activos en su región.

El incendio mantiene el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial

El 112 de la Comunidad de Madrid ha informado de que según las necesidades de Castilla y León se enviarían más medios y se ampliará la franja limítrofe de 5 kilómetros de actuación conjunta entre ambas comunidades.

El fuego que el viernes se declaró en el municipio abulense de San Bartolomé de Pinares y se extendió al vecino de Las Navas del Marqués se encuentra en una situación "favorable", después de una noche en la que han seguido produciéndose "pequeñas reactivaciones" en el interior del perímetro, que han sido controladas.

El incendio, que se calcula que puede haber arrasado entre 500 y 600 hectáreas, fundamentalmente de pino, continúa activo y mantiene el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial, después de dos días de trabajo por parte de un amplio operativo del que forma parte la UME