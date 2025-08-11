Alerta en Oliva, en Valencia: buscan a Beatriz, una joven de 28 años desaparecida

La asociación SOS Desaparecidos alerta sobre la desaparición de Beatriz, una joven de 28 años, el fin de semana en Oliva, Valencia

Hallan sin vida a Francisco Javier, desaparecido desde el 10 de agosto en Arahal, Sevilla

Compartir







Beatriz G. A., una joven de 28 años, desapareció este pasado fin de semana en la localidad de Oliva, en el sureste de la provincia de Valencia.

La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta de búsqueda urgente en las redes sociales. Se trata de un caso de una persona de "alta vulnerabilidad".

SOS Desaparecidos ha difundido un cartel con una imagen y una descripción de la joven para tratar de dar con ella. Bea, como es conocida, mide 1,60 metros de estatura, es de complexión física normal, tiene el pelo castaño y rizado, los ojos marrones y lleva gafas graduadas.

Alerta por la desaparción de Bea en Oliva

Medios locales, como 'Cope Valencia', apuntan a que el rastro de la joven se perdió el pasado viernes. SOS Desaparecidos confirma que desapareció el sábado. Por ahora no hay información sobre las circunstancias en las que se esfumó su pista.

PUEDE INTERESARTE 17 años de silencio y dudas: la desaparición de Carina Elena Bassas Barreda en Felanitx que todavía no tiene explicación

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La zona de búsqueda

El rastro de la joven se perdió en Oliva, pero se pide atención a otros municipios colindantes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La colaboración ciudadana es clave en numerosos casos

En caso de contar con información sobre una desaparición, se pide contactar con las autoridades: Emergencias (112), Guardia Civil (062) o Policía Nacional (091). Asimismo, se puede dar aviso directamente a SOS Desaparecidos en el teléfóno: 868 286 726. La colaboración ciudadana puede ser clave en numerosos casos.