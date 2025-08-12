La Policía Nacional ha entregado a sus padres a una niña de 4 años a la que encontraron sola sentada en un banco de Valladolid

La niña se marchó de casa, de noche y sin que sus padres lo supieran

La Policía Nacional ha entregado a sus padres a una niña de 4 años a la que encontraron sola sentada en un banco de Valladolid después de que se hubiera marchado de casa, de noche y sin que sus padres lo supieran, tras recibir una reprimenda de su madre.

Un vecino que estaba de paseo por el barrio vallisoletano de Las Delicias fue el que dio el aviso, en torno a las 00:30 de esta pasada noche, cuando se encontró con la niña sentada en un banco, con la que intentó hablar sin éxito para conseguir información sobre su situación y dónde estaban sus padres.

La menor se fue de casa de madrugada

Los agentes de la Policía Nacional movilizados también intentaron hablar con la menor, pero como no les dio explicaciones, la trasladaron para su atención a la Comisaría Provincial donde de forma espontánea les contó que se había ido de casa, tras una reprimenda de su madre, para irse a casa de su abuela.

Además, los policías pudieron comprobar que la niña no presentaba ni lesiones ni signos de descuido, y que se encontraba en buen estado de higiene.

La investigación permitió determinar cuál era el colegio de la menor y, con ella, recorrieron sus inmediaciones hasta que les indicó el portal en el que vivía, y les llevó hasta el piso.

Encontraron la puerta abierta y, pese a llamar al timbre, no obtuvieron respuesta, por lo que los agentes entraron en la vivienda identificándose y llegaron hasta el dormitorio de los padres, que fueron despertados por la propia niña.

Los progenitores, muy sorprendidos, explicaron que no habían tenido ningún problema con la niña, y que tras celebrar un cumpleaños familiares se retiraron a descansar, y olvidaron cerrar la puerta con llave.

Los agentes dejaron a la niña con sus padres, tras comprobar que no había indicios de maltrato o negligencia.