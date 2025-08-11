El procedimiento ha requerido la coordinación de 30 profesionales y la colaboración de un experto estadounidense

Se trata de un hito en España: el Hospital Gregorio Marañón se convierte en el primer centro del país en ofrecer esta alternativa

MadridEl Hospital Gregorio Marañón ha realizado por primera vez en España un cateterismo linfático a una niña de 6 años con una cardiopatía congénita, que ha requerido la coordinación de 30 profesionales y la colaboración de un experto estadounidense, y ha permitido evitar un trasplante cardíaco a la paciente.

La niña, que nació con una malformación cardíaca y solo tenía un único ventrículo funcional, padecía malnutrición y bronquitis plástica por la pérdida de linfa, lo que aumentaba su vulnerabilidad a padecer infecciones, indica el hospital público en un comunicado.

En este caso de alta complejidad se ha conseguido aplicar dos técnicas pioneras que han consistido en un cateterismo linfático intervencionista para acceder al sistema linfático central mediante guía radiológica.

Las fases del procedimiento

Para ello, se ha aplicado un proceso en tres fases: una inicial en la que se accedió al sistema linfático a través de una punción con aguja de los ganglios en la región inguinal donde se inyectó un contraste para localizar con precisión la zona afectada.

En la segunda fase, por primera vez en el Marañón, se realizó una linfangiografía dinámica con resonancia magnética, una técnica muy avanzada para visualizar el flujo de la linfa en tiempo real y que permitió a los radiólogos obtener imágenes de la circulación linfática en movimiento y así identificar exactamente el origen de la lesión.

La última parte se ciñó estrictamente al procedimiento de cateterismo linfático. En concreto, se embolizó la malformación linfática origen del problema mediante el uso de micro catéteres de un milímetro para sellar la fuga y restablecer la circulación linfática adecuada.

12 horas de trabajo

Todo el proceso, de alta complejidad, necesitó 12 horas de trabajo para localizar el punto exacto de la filtración, realizar la embolización y lograr su cierre definitivo.

La paciente fue trasladada a la UCI pediátrica en buen estado y sin complicaciones y ahora ya se recupera en planta.

Asesoría de Sanjay Sinha

Esta intervención ha sido posible gracias a la colaboración de un equipo multidisciplinar formado por más de 30 profesionales desde radiólogos pediátricos e intervencionistas, cardiólogos infantiles intervencionistas y anestesistas pediátricos, además de sanitarios de la UCI infantil, entre otros.

Además, esta compleja intervención ha contado con la asesoría directa de Sanjay Sinha, cardiólogo pediatra estadounidense y director del programa de Intervencionismo Linfático en Cardiopatías Congénitas del UCLA Mattel Children ́s Hospital de Los Ángeles (EEUU).

Sinha, desplazado al hospital madrileño, y uno de los pocos expertos en todo el mundo que realiza este procedimiento, ha elogiado "la alta cualificación de los profesionales y la gran calidad de las instalaciones del Gregorio Marañón, en especial las imágenes obtenidas en el estudio de resonancia magnética incluso superiores" a las obtenidas en algunos centros de EEUU.

Primer centro español en ofrecer esta alternativa en niños

Se trata de un hito en España y marca un punto de inflexión en la capacidad del sistema sanitario para tratar cardiopatías congénitas que provocan complicaciones en la circulación de la linfa, un líquido rico en grasas, proteínas y linfocitos esenciales para la defensa inmunológica.

El equipo médico del Marañón, centro nacional de referencia para Cardiopatías Congénitas, incorporará este procedimiento a su oferta asistencial para evitar que las familias tengan que desplazarse a otros centros en el extranjero.

“Estamos ultimando los protocolos y coordinando los equipos para ofrecer este procedimiento a los niños con este tipo de problemas que condicionan tanto su calidad de vida”, ha señalado el doctor José Luis Zunzunegui, jefe de Cardiología Infantil Intervencionista.