Un voluntario ha fallecido cuando se encontraba trabajando en las labores de extinción en Nogarejas, León

España, arrasada por el fuego este martes

Un voluntario de 36 años que colaboraba en el operativo de extinción del incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda, declarado el domingo en Zamora pero que pasó este lunes a la provincia de León, ha fallecido mientras realizaba labores de extinción en el municipio leonés de Nogarejas.

La víctima participaba en el operativo junto con otra persona, que ha resultado herida con quemaduras, cuando "dos lenguas de fuego se juntaron de forma sorpresiva y les atrapó el incendio", ha informado en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha explicado en una rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión del Centro de Cooperación Operativa Integrada en León que una persona ha sido trasladada al Complejo Asistencial Universitario de León, mientras que otras dos están en la UCI y dos en urgencias del Hospital de Zamora.

Cómo ocurrieron los hechos

El voluntario colaboraba con el operativo del incendio forestal de nivel 2 que comenzó en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y que pasó ayer a la provincia de León, a la comarca de la Valdería, y había donado una desbrozadora para su utilización en la extinción del fuego.

"Se trata de una persona que estaba integrada en el operativo, que había aportado medios al operativo por lo que la directora de extinción del incendio le había asignado una tarea", ha afirmado Suárez-Quiñones, que ha comparecido acompañado por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

El consejero ha apuntado que en una de las actuaciones en la carretera LE-125, a la altura del kilómetro 12, "dos lenguas de fuego se juntaron de forma sorpresiva y acabaron con su vida". Según ha informado por su parte el Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2, el suceso se ha producido poco después de las siete y cuarto de esta tarde cuando una llamada alertaba de que había dos personas con quemaduras a consecuencia de este incendio

Una tercera persona ha resultado herido con quemaduras

Uno era el fallecido y el otro el herido, un joven de 36 años, que ha sido trasladado al hospital de León. Posteriormente, los bomberos del parque de Astorga han trasladado a una tercera persona herida, también con quemaduras, que se encontraba en la misma zona y que ha sido evacuado al centro de salud de La Bañeza.

La comunidad de Castilla y León ha vivido una jornada especialmente complicada, con más de 14 incendios forestales activos este martes. La situación ha puesto en alerta a la población y ha movilizado a numerosos efectivos de emergencias, incluidos voluntarios que, como en este caso, colaboran en la lucha contra el fuego.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado su "más sentido pésame" a la familia, amigos y compañeros del fallecido en "estos duros momentos". También ha deseado una rápida recuperación a las personas heridas en varios incendios de la Comunidad y ha pedido "mucha precaución" y que se sigan las indicaciones de las autoridades en todo momento.

Pedro Sánchez lamenta la muerte del voluntario

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado este martes por la noche la muerte de un voluntario que trabajaba en la extinción de los incendios forestales en León.

"Lamento profundamente el fallecimiento de un voluntario mientras realizaba labores de extinción en León. Todo mi cariño y mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros", ha publicado Sánchez en un mensaje en X. Sánchez ha añadido: "Mucha fuerza y una pronta recuperación a las personas heridas en ese mismo incendio".