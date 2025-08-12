La valentía de un niño de 10 años ha sorprendido a sus familiares en Zaragoza

El menor agarró de la oreja al ladrón que estaba agarrando a su abuela

La valentía de un niño de 10 años ha sorprendido a sus familiares en Zaragoza. El menor no dudó en defender a su abuela del robo que estaba sufriendo en plena calle en el centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron este lunes, cuando, pasada la medianoche, la abuela y su nieto iban paseando por la calle Don Jaime I. Ambos se pararon delante de un escaparate, momento que aprovechó el ladrón.

El menor agarró al ladrón de la oreja

Según narra la mujer, y como recoge el medio local El Heraldo, el hombre preguntó si tenía un cigarrillo, y ante la negativa de la mujer, le pidió que le diese su cadena. El ladrón agarró a la mujer y fue entonces cuando su nieto, a pesar de su corta edad, no dudó en salir en defensa de su abuela. El menor cogió de la oreja al hombre, que agredió al niño, consiguió hacerse con la cadena y escapar. "Fue muy valiente", señala su abuela.

A pesar de que en un primer momento logró huir, una patrulla de la Policía Nacional le paró minutos después por su actitud sospechosa, y descubrieron que llevaba droga, por lo que fue detenido. Gracias a la descripción que aportaron la abuela y su nieto, las autoridades consiguieron identificar al detenido como el autor del robo.

Finalmente todo quedó en un susto para esta familia, aunque no han podido recuperar la cadena robada.