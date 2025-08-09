Los arrestados, de entre 27 y 35 años, lanzaron joyas, dinero y otros objetos contra los agentes cuando intentaban huir

Cuatro detenidos por robar 21 móviles de alta gama a plena luz del día en La Rinconada, Sevilla

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona detuvieron a dos hombres de entre 27 y 35 años con antecedentes policiales cuando se disponían a huir de una joyería de la capital catalana que habían atracado disfrazados de mujer, con un botín valorado en 300.000 euros.

Según ha informado este sábado la Policía de la Generalitat, el suceso ocurrió el pasado lunes, cuando los Mossos recibieron un aviso del 112 por un robo violento en una joyería del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, a la que enviaron varias dotaciones, tanto del cuerpo catalán como de la Guardia Urbana.

Pelucas y maquillaje

A su llegada, los agentes localizaron a dos hombres disfrazados de mujer, quienes para dificultar su identificación habían utilizado pelucas y maquillaje, y los detuvieron en el momento en que se disponían a huir del establecimiento.

Además, durante la detención, los dos individuos trataron de resistirse y llegaron a lanzar joyas, dinero y otros objetos contra los agentes que se habían desplazado al lugar de los hechos.

El valor total de las joyas y dinero robados superaba los 300.000 euros, que pudieron recuperarse gracias a la rápida activación del sistema de emergencias 112.

La investigación por la que fueron detenidos los dos hombres, que acumulan un total de nueve antecedentes policiales, sigue abierta