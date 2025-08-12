Camelia perdió la vida el pasado 30 de marzo tras ser alcanzada por una bala perdida durante una reyerta entre dos clanes

Novedades en el caso del tiroteo del barrio de San Lázaro, en Plasencia, que acabó saldándose con la vida de una niña de dos años el pasado 30 de marzo. La pequeña Camelia fue alcanzada por una bala perdida cuando se escondía en un portal. Según el informe de la policía científica, fueron 33 los disparos que se hicieron durante el tiroteo entre los clanes de los Loletes y los Hilarios.

Los Hilarios acudieron a la barriada y los Loletes les estaban presuntamente esperando para zanjar un conflicto que había surgido unos días antes en un club de alterne. Se enfrentaron y, supuestamente, los disparos solo fueron propinados por miembros del clan de los Loletes.

Según el informe, se produjeron más de 30 disparos y la mayoría de las balas eran de calibre 9 mm, como la que mató a Camelia. En el exterior de la vivienda de los Loletes no se ha registrado ningún impacto de arma de fuego, lo que refuerza la tesis de que los Hilarios no realizaron disparos desde su vehículo.

La policía se ha incautado de cinco armas, entre ellas un subfusil que lleva balas como las mencionadas de 9 mm.

Iván, padre de Camelia: “Vino la abuela de uno de los investigados a amenazarnos”

Iván es el padre de Camelia, la niña de dos años que perdió la vida. ‘Vamos a ver’ ha hablado con él para saber cómo se encuentra y qué ha pasado en este tiempo. “No hay respuesta para lo que ha pasado. Me ha tocado la lotería sin echarla”, ha comenzado.

Iván se encuentra en tratamiento con pastillas desde lo ocurrido porque, según nos cuenta, le han “destrozado la vida”: “Ellos van a salir de la cárcel, pero ¿cuándo me devolvéis a mi niña? (…) Ha pagado el menos culpable de toda la movida que habéis tenido”.

A los Loletes se les han intervenido una serie de armas, entre ellos un subfusil compatible con la bala que mató a Camelia. Ante esto, Iván ha respondido: “Había más. En un barrio tan pequeño sabemos todo, faltan armas”. Pero luego ha añadido: “Eso no es mi historia. A mí me han arrebatado la vida”.

Además, ha relatado que nadie les ha pedido perdón por la muerte de la pequeña. Es más, han recibido amenazas: “El perdón para ellos no existen. Vino la abuela de uno de los investigados a amenazarnos con pistolas”.