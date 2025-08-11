El padre de Carmen sufrió una fractura mientras hacía senderismo con su hija, pero ella relata que no sufrió ningún golpe en la cabeza y que estaba bien cuando llegaron los servicios de emergencia

Carmen Haro, de 24 años, salió el pasado 20 de junio a hacer senderismo con su padre. Tuvieron un accidente y Pedro se fracturó el tobillo, por lo que llamaron a los servicios de emergencia para que le socorrieran. Fue evacuado consciente, pero en la ambulancia algo ocurrió. Según denuncia Carmen, antes le habían administrado un sedante que le provocó una parada respiratoria y acabó en coma inducido.

Carmen ha relatado en ‘Vamos a ver’ la pesadilla que están viviendo ella y su familia, tanto por lo ocurrido como por el trato que están sufriendo por parte del hospital. “Esto es muy duro, es día y noche, nos turnamos mi madre y yo. Lo que pedimos es que se investigue el caso”, ha comenzado.

Un sedante, posible causante de la parada cardiorrespiratoria de Pedro

Ha contado que el día que estuvieron haciendo senderismo fue muy agradable y que su padre estaba de lo más contento, como se puede ver en los vídeos y fotos que se han emitido en el programa. Cuando Pedro se cayó, llamaron a emergencia y en la hora y media que estuvieron esperando hasta que llegaron, él estaba perfectamente consciente y hablando con normalidad. “Él no se dio en la cabeza en ningún momento. Lo único que le dolía era el tobillo, pero estaba bien”, ha explicado.

Cuando llegó la ayuda, Carmen dice que les recalcó hasta en tres ocasiones que su padre tomaba pastillas para la tensión y que tenía apnea. La evacuación fue complicada. Carmen fue enviada por otro camino para poder sacar a su padre con más facilidad y tardaron unas dos horas. Pasado ese tiempo, cuando Carmen volvió a verle, se le encontró “balbuceando y aturdido”. Fue en ese periodo en el que ella no estuvo presente cuando “le administraron el sedante”, según ha relatado.

“Una vez en la ambulancia entró en parada cardiorrespiratoria, nadie decía nada”, ha contado. Ahí le hicieron una RCP y al llegar al hospital vio que su padre estaba “blanco y morado, pensé que había fallecido”. Su padre fue tratado en urgencias y fue cuando le dijeron que habían tenido que inducirle el coma y que le iban a trasladar a la UCI.

Carmen denuncia los cuidados que recibe su padre en el hospital

Después de 36 días en la UCI, Pedro fue trasladado a planta porque “no evoluciona”. Carmen denuncia que en planta su padre no recibe el cuidado que necesita y que son ella y su madre quienes han dado la voz de alarma en varias ocasiones porque su padre no se encontraba bien.

Los médicos “no entienden cómo se ha llegado a esa situación” y lo que creen es que “ha sido a raíz del sedante”.

La situación es desesperada para Carmen y su madre: “Tenemos el alma rota. Mi familia está completamente destrozada. No solo en el hospital, es llegar a la casa y la casa está vacía”, ha dicho, derrumbándose. “Solo pido que no lo abandonen y lo cuiden como deben”, ha terminado.