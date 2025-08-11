'Vamos a ver' habla con Ibón Domínguez, portavoz de Jupol, sobre la paliza al policía en Elche

Detenido un menor de 17 años por la agresión con una piedra a un policía en Elche, Alicante

Un menor de 17 años ha sido detenido por dar una paliza a un policía fuera de servicio en Elche, una agresión que casi le cuesta la vida al agente. El agresor se encuentra en un centro de menores, mientras que la víctima permanece ingresada en el hospital sin poder recordar nada.

'Vamos a ver' ha hablado con Ibón Domínguez, portavoz de Jupol, sobre el estado actual del policía: "Las últimas noticias que nos ha trasladado la familia parecen ser que, dentro de la gravedad, la evolución es bastante positiva, pero sí que es cierto que le queda un largo camino médico y, ahora, desgraciadamente, judicial, al ser el presunto autor de los hechos menor de edad. Le está costando recordar lo que pasó y no sabemos si acabará recordándolo".

Ibón explica lo que ocurrió ese día: "En un primer momento todos tuvimos esa primera información de que estaban supuestamente manipulando una moto y que la estaban sustrayendo, pero no sabemos con exactitud qué pasó. No lo sabemos porque el compañero no recuerda; por eso han sido fundamentales las imágenes que mis compañeros han estado visionando. Gracias a la investigación y al visionado hemos logrado esta detención".

Ibón Domínguez: "Desde Jupol estamos solicitando la modificación de la Ley del Menor"

Ibón comenta las conclusiones que han obtenido de la investigación: "Consideramos que es una tentativa de homicidio; los investigadores también lo consideran y, fruto de los hechos, ese menor de edad hoy está internado en un centro de menores".

Por último, piden la modificación de la Ley del Menor: "Desde Jupol estamos solicitando la modificación de la Ley del Menor, que creemos que se ha quedado absolutamente obsoleta".