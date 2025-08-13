Un aviso alertó a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, que rescataron el cadáver del interior del pozo

Agentes de la Benemérita se han hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso

Un hombre de 81 años ha sido localizado muerto en el interior de un pozo situado en una parcela a las afueras de Calzada de Don Diego, en el oeste del municipio salmantino, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Fue a las 21:30 horas del martes cuando un aviso alertó a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Salamanca. Sus efectivos de desplazaron inmediatamente al lugar y una dotación del parque de Villares de la Reina procedió a la recuperación del cuerpo.

La Guardia Civil investiga la muerte del hombre y el hallazgo de su cadáver en el interior del pozo

Tras el hallazgo del cadáver las autoridades han iniciado las pesquisas para tratar de esclarecer lo ocurrido.

Concretamente, la Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso y sus efectivos trabajan en el caso.