El fuego se ha originado sobre las 13:30 horas por causas que aún se investigan en este municipio de menos de 387 habitantes

Ocho pueblos de León y Zamora amenazados por los incendios con hasta 3.700 desalojados en la comunidad

Compartir







Castilla y León suma un nuevo incendio forestal a los días más duros de este verano con el que se ha declarado esta tarde de nivel 2 en Martín de Yeltes (Salamanca).

El fuego se ha originado sobre las 13:30 horas por causas que aún se investigan en este municipio de menos de 387 habitantes en la comarca de Ciudad Rodrigo, según ha informado hoy la Consejería de Medio Ambiente de la Junta.

Un incendio de nivel 2 significa que es una amenaza grave para la población y bienes de naturaleza no forestal, y exige la adopción inmediata de medidas de protección y socorro. En este caso en concreto, la Junta ha indicado que el incendio se aproxima con rapidez a casas en la periferia del casco urbano.

En los incendios de esta categoría puede ser necesario que, a solicitud del órgano competente de la comunidad, sean incorporados medios extraordinarios, o pueden comportar situaciones que deriven hacia el interés nacional.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Castilla y León cuenta en estos momentos con siete incendios de nivel 2 en Puercas y Molezuelas de la Carballeda, Zamora; Yeres, Paradiña y Llamas de Cabrera, León; y en Resoba, Palencia, además del recién declarado de Martín de Yeltes