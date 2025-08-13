Los vecinos que no quisieron desalojar el pueblo tras la cambios de viento ahora se enfrentan a una ratonera

Bautista ha asegurado que en estos momentos "ni siquiera la Guardia Civil tiene condiciones de seguridad óptimas" para subir a Cabezabellosa

Situación crítica en Cabezabellosa. Los vecinos que no quisieron desalojar el pueblo tras la cambios de viento ahora se enfrentan a una ratonera. Tan es así, que elCentro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha enviado un mensaje masivo de ES-Alert para que aquellas personas que se encuentran en Cabezabellosa (Cáceres) permanezcan confinadas en sus viviendas con puertas y ventanas cerradas hasta que sea posible una vía segura de evacuación.

Cabe destacar que el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha informado de que incendio de Jarilla (Cáceres) ha sufrido este miércoles una "reactivación importante" hacia la localidad de Cabezabellosa, lo que pone en peligro a determinadas viviendas y a personas que no quisieron abandonar sus domicilios y permanecen en ellos.

Bautista ha informado de este hecho tras participar en la reunión del Cecopi, donde ha manifestado que se han cumplido los "peores pronósticos" en este fuego al registrarse vientos intensos y cambiantes, temperaturas muy altas y una humedad muy baja.

En este sentido, Bautista ha asegurado que en estos momentos "ni siquiera la Guardia Civil tiene condiciones de seguridad óptimas" para subir a Cabezabellosa y sacar a la población.

También ha indicado el consejero extremeño que se ha dado instrucciones a la Guardia Civil para que, "llegado el caso y siempre y cuando ellos tengan el 100 por cien de seguridad para subir a Cabezabellosa", puedan utilizar "la fuerza" para sacar de sus casas a las personas que aún permanecen en ellas.