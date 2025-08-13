La residencia de mayores de Chandrexa de Queixa está trasladando a grandes dependientes a otros centros de Ourense por el fuego

La residencia municipal de mayores de Chandrexa de Queixa (Ourense) está iniciando el desalojo de los residentes que son grandes dependientes para trasladarlos a otro centro de Ourense como medida de "precaución" ante el incendio que afecta a esta localidad.

Según han informado fuentes de la Consellería de Política Social, se trata de 25 personas del total de 70 usuarios de la residencia que serán trasladadas a un centro de la ciudad de Ourense en las ambulancias del 061 y de la Cruz Roja, que ya se encuentra en el lugar para iniciar el operativo.

Este traslado se realiza de manera "muy preventiva", han indicado desde la Consellería, ya que aunque ahora mismo la residencia no corre riesgo, se trata de dependientes que cuesta mucho movilizar, por lo que se ha optado por desalojarlos como medida de precaución. El resto de los residentes permanecerá por el momento en el centro de Chandrexa, pendientes de cómo evolucione la situación del incendio.

El realojo de los ancianos evacuados de la residencia de A Mezquita no se realizará este miércoles

Además, el realojo, previsto para esta tarde, de los 47 ancianos que ayer fueron evacuados de la residencia del municipio de A Mezquita (Ourense) por la proximidad de varios incendios forestales, no se va a realizar esta jornada de miércoles, informaron las mismas fuentes.

El traslado ha sido suspendido al considerar la Guardia Civil que la carretera por la que iban a circular no cuenta aún con la situación de seguridad requerida. La Consellería de Política Territorial mantiene disponibles 220 plazas residenciales en la provincia de Ourense para cualquier traslado que sea necesario desde las residencias que se vean afectadas por los incendios o para ingreso de particulares desde sus domicilios, si fuese preciso.