Iván Sevilla 14 AGO 2025 - 10:54h.

Piden colaboración ciudadana para encontrar a un hombre desaparecido en Motril, Granada

Manuel Iban mide 1,72 metros de estatura y tiene tanto el pelo como los ojos de color negro

GranadaAlerta ciudadana activada por la búsqueda de Manuel, de 39 años y desaparecido desde hace ya más de dos semanas en la localidad de Motril (Granada). Piden ayuda para encontrarle.

La Asociación SOS Desaparecidos ha difundido recientemente su caso en redes sociales, igual que compartió también el de Beatriz en Valencia hace unos días.

En concreto, a Manuel Iban B.P. lo vieron en el municipio costero por última vez el martes 29 de julio. Desde entonces, nada más se sabe de su paradero y la colaboración de la sociedad es clave.

Algunos datos de su apariencia física pueden servir para reconocerle, además se ha publicado una fotografía de su cara. Se sabe que mide 1,72 metros de estatura y su complexión física es normal.

Este varón tiene tanto el pelo como los ojos de color negro. Si alguien lo ha visto o lo ve, puede comunicarlo rápidamente llamando al 868286726 de SOS Desaparecidos. O bien avisando al 112.

