El "efecto lupa": así se originó el incendio de Puercas

Por el incendio se ha detenido a un vecino de una localidad próxima a Puercas, acusado de un delito de imprudencia grave

Última hora de los incendios forestales| El incendio de Molezuelas de la Carballeda, Zamora, el más grande de toda la historia de España

Compartir







El "efecto lupa" por las condiciones meteorológicas existentes originaron la combustión de inicio del incendio forestal de Puercas (Zamora), que comenzó en una parcela particular del entorno utilizada como depósito irregular de residuos, según ha informado la Guardia Civil de Zamora.

El incendio, por el que se ha detenido a un vecino de una localidad próxima a Puercas, acusado de un delito de imprudencia grave, se inició el pasado lunes pero no ha sido hasta este jueves cuando ha comenzado a estar sin llama, aunque sigue activo.

Se propagó rápidamente por esta zona de la Sierra de la Culebra zamorana, obligando a desalojar ocho localidades, quemando unas 4.500 hectáreas y causando heridas por quemaduras a cinco personas, cuatro de las cuales se encuentran hospitalizadas, dos graves y dos en estado crítico.

Las diligencias de la investigación del origen del fuego llevadas a cabo por la Guardia Civil de Zamora ya se han remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de guardia en Zamora y a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente de Zamora.

PUEDE INTERESARTE Primeros heridos con quemaduras en el incendio de Puercas, en Zamora

Tras declararse el incendio, el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil inició "de forma inmediata" una investigación de las causas y autoría del incendio y, tras el estudio del terreno y la aplicación de evidencias físicas, llegó a la conclusión de que el fuego se había iniciado en una parcela particular utilizada como depósito irregular de residuos.