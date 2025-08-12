Primeros heridos con quemaduras en el incendio de Puercas, en Zamora

Los heridos, entre tres y cinco personas, han sido trasladados en ambulancias al hospital Virgen de la Concha de Zamora

Varias personas han resultado heridas con quemaduras cuando intentaban extinguir las llamas del incendio forestal de Puercas (Zamora) cuando había alcanzado la localidad de Abejera, en el municipio de Riofrío de Aliste.

Los heridos, entre tres y cinco personas, han sido trasladados en ambulancias al hospital Virgen de la Concha de Zamora y, en principio, sus quemaduras no son graves, según han informado a EFE fuentes del operativo de lucha contra los incendios.

La localidad de Abejera había sido desalojada y se habían puesto a disposición de los vecinos autobuses para que se fueran antes de que el fuego llegase al casco urbano pero los heridos no habían abandonado la localidad, según dichas fuentes.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tiene previsto comparecer próximamente para informar de los heridos y su estado.