Los medios aéreos y terrestres retoman las tareas contra el incendio en Aroche, Huelva

Zoe Armenteros 14 AGO 2025 - 08:24h.

Interior, ante el avance sin control del fuego en Galicia y Castilla y León, pide a la UE dos aviones cisternas Canadair para la extinción del fuego "en caso de que sean precisos"

El incendio de Molezuelas suma casi 8.000 evacuados en León tras tres días de fuego sin control

El incendio forestal de Molezuelas de la Caballeda-Castrocalbón, que se originó el pasado domingo en Zamora, sigue sin control. Unas 8.000 personas de una treintena de pueblos leoneses han tenido que ser evacuado ante el avance de las llamas. En Galicia, la situación no es mejor en Ourense, donde el servicio de trenes de Alta Velocidadad (AVE) ha sido suspendido por los fuegos. En pleno puente, este jueves, España ha amanecido con 13 carreteras cortadas en Plasencia, Castilla y León, Zamora y Galicia. La situación ha obligado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a pedir a la Unión Europea dos aviones cisternas Canadair, "en caso de que sea preciso".

Interior ya había abierto una "hoja informativa de emergencia" en el organismo europeo de protección civil para requerir medios si era necesario y tras 72 horas de lucha contra el gigantesco incendio forestal lo ha hecho, aunque ha aclarado que lo hace ante la posibilidad de que "sean precisos".