Última hora de los incendios forestales| Muere uno de los heridos graves en el fuego de León
Interior, ante el avance sin control del fuego en Galicia y Castilla y León, pide a la UE dos aviones cisternas Canadair para la extinción del fuego "en caso de que sean precisos"
El incendio de Molezuelas suma casi 8.000 evacuados en León tras tres días de fuego sin control
El incendio forestal de Molezuelas de la Caballeda-Castrocalbón, que se originó el pasado domingo en Zamora, sigue sin control. Unas 8.000 personas de una treintena de pueblos leoneses han tenido que ser evacuado ante el avance de las llamas. En Galicia, la situación no es mejor en Ourense, donde el servicio de trenes de Alta Velocidadad (AVE) ha sido suspendido por los fuegos. En pleno puente, este jueves, España ha amanecido con 13 carreteras cortadas en Plasencia, Castilla y León, Zamora y Galicia. La situación ha obligado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a pedir a la Unión Europea dos aviones cisternas Canadair, "en caso de que sea preciso".
Interior ya había abierto una "hoja informativa de emergencia" en el organismo europeo de protección civil para requerir medios si era necesario y tras 72 horas de lucha contra el gigantesco incendio forestal lo ha hecho, aunque ha aclarado que lo hace ante la posibilidad de que "sean precisos".
Los medios aéreos y terrestres retoman las tareas contra el incendio en Aroche, Huelva
El Plan Infoca vuelve este jueves a incorporar a diferentes medios aéreos junto a otros por tierra para extinguir el incendio forestal declarado en la tarde de ayer en el paraje 'La Contienda' de Aroche (Huelva), en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, para tratar de estabilizarlo. Se prevé la incorporación de dos helicópteros y dos aviones de carga en tierra, según ha informado el Infoca.
Recomendaciones de la DGT si un incendio lo sorprende en la carretera
Desde la Dirección General de Tráfico insisten en la necesidad de que los conductores estén permanentemente informados para evitar carreteras cortadas u otras zonas que puedan estar afectadas en un momento especialmente complicado debido a los incendios. En estas situaciones, la DGT recomienda mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales de seguridad:
- No tratar, "bajo ninguna circunstancia", de cruzar si el fuego ha pasado de un lado de la carretera, porque el humo puede desorientarle e intoxicarle y causar colisiones con otros vehículos. En una situación así, lo mejor es dar la vuelta y llamar a los servicios de Emergencia (112).
- Si se ve bloqueado y desorientado en una carretera en medio de un incendio, debe llamar inmediatamente a Emergencias.
España amanece con 13 carreteras cortadas por los fuegos en Zamora, Plasencia, León y Galicia
Un total de 13 carreteras se encuentran cortadas en España a consecuencia de los incendios forestales, ha informado esta madrugada la Dirección General de Tráfico (DGT). El fuego ha provocado cortes en tres carreteras de la provincia de Cáceres: la A-66, a la altura de Casas del Monte; la CC-213, por Villar de Plasencia; y la CC-214, en Jarilla.
Otras tres vías están cortadas en Zamora: ZA-P-2433, en Puercas; ZA-P-2434, en Abejera; y ZA-902, en Losacio. Tres más en Palencia, todas ellas en La Pernía: PP-2114, PP-2113 y PP-2116. En León están cortadas las carreteras LE-133, en Valdeviejas; LE-125, La Bañeza; y LE-110, Castrocalbón. Finalmente, en la provincia de Huelva sufre cortes la carreteras HU-8100, en Aroche.