Agentes de la Guardia Civil iniciaron una investigación y localizaron al presunto autor de los hechos en Torrevieja, Alicante

Se le han instruido diligencias como presunto autor de un delito contra los animales.

Compartir







MurciaAgentes de la Guardia Civil han abierto diligencias contra un hombre acusado de lanzar a un gato desde su coche y después atropellarlo en repetidas ocasiones hasta la muerte en la pedanía de La Tercia, en Murcia.

Según han precisado fuentes de la Benemérita en un comunicado, fueron Especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) los que iniciaron una investigación en la localidad tras detectar la comisión de un grave hecho delictivo en el que se había causado la muerte de forma intencionada a un felino.

El acusado de lanzar a un gato y atropellarlo hasta la muerte, localizado en Torrevieja

En el marco de las pesquisas realizadas, los guardias civiles constataron que el conductor de un vehículo de alta gama había arrojado un gato desde el interior de su automóvil e, inmediatamente después, había pasado por encima del animal en repetidas ocasiones, acabando con su vida.

Gracias a la investigación y la colaboración ciudadana, los agentes de la Guardia Civil localizaron al presunto autor de los hechos en Torrevieja (Alicante), donde ha sido investigado y se le han instruido diligencias como presunto autor de un delito contra los animales.