En caso de que alguien pueda aportar información sobre su paradero, el 112 ha pedido llamar a su centro o al 091

El Centro 112 de Extremadura ha pedido colaboración para localizar a un hombre que ha desaparecido mientras viajaba desde Francia hasta la localidad cacereña de Plasencia.

El desaparecido responde al nombre de Serafín Velázquez y mide 1,55 metros de estatura, según los datos aportados por el 112 a través de sus redes sociales, recogidos por Europa Press.

No encontraba sitio para pasar la noche en Irún

La última vez que se habló con él fue a las 21.30 horas del pasado 7 de agosto, cuando el desaparecido informó de que no encontraba sitio para pasar la noche en Irún, localidad guipuzcoana de la cual salía su autobús hacia Plasencia a las seis de la mañana del día siguiente.

