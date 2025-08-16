El pequeño Emmanuel fue arrebatado a su madre, que quedó inconsciente tras el ataque repentino y por la espalda de un extraño

El padre biológico de Khaley tenía una orden de alejamiento por violencia machista y viajó a Egipto con una pulsera electrónica

Conmoción en la localidad estadounidense de Yucaipa, en el condado californiano de San Bernardino, donde se ha emitido una alerta policial tras el presunto secuestro de un bebé de siete meses ocurrido a última hora de la tarde de este pasado jueves, 14 de agosto, en plena calle.

Varios medios extranjeros reportan que Emmanuel est�á desaparecido después de que se lo arrebataran a su madre, quien quedó inconsciente durante el ataque que tuvo lugar a las afueras de una tienda de artículos deportivos.

"No recuerdo nada desde entonces. Me desperté en el suelo y no vi a Emmanuel", dijo Rebecca Haro ante las cámaras de televisión. "Quienquiera que se haya llevado a mi hijo, por favor devuélvalo", afirmó Jake Haro, el padre del niño.

Reclaman la colaboración ciudadana

La mujer detalló en la denuncia que fue atacada por un extraño, de manera repentina y por la espalda, cuando se disponía a cambiar el pañal de su pequeño en el vehículo, informa 'KTLA 5 News', mientras sus hermanos disputaban un partido de fútbol americano en un recinto cercano. Se trata del menor de sus cinco hijos.

Según apuntó el alguacil del condado, recibieron una llamada de alerta hacia las 20:00 (hora local). A pesar de acudir de inmediato con perros rastreadores e incluso con helicópteros, la búsqueda inicial para dar con el paradero del menor y con el posible sospechoso resultó infructuosa. Por ello, no tardaron en pedir la colaboración ciudadana.

Las autoridades describieron a Emmanuel como un niño de aproximadamente 9'5 kilos de peso, 61 centímetros de estatura, cabello castaño, ojos marrones y con un importante estrabismo. Además, puntualizaron que, en el momento de los hechos, llevaba un atuendo negro de una conocida firma de ropa.

"Esta es una investigación activa y solicitamos la ayuda de la población para localizar al niño", publicó el Departamento del alguacil en redes sociales. Hasta ahora no se han desvelado detalles del supuesto agresor.

Asimismo, instan a que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Emmanuel, o pueda aportar detalles relacionados con el caso, se ponga en contacto con el teléfono 911 o con el despacho del sheriff de San Bernardino.