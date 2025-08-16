Un equipo de 'Informativos Telecinco', testigo del derrumbe de una casa en llamas en Petín, Ourense

Un equipo de 'Informativos Telecinco' ha sido testigo del derrumbe de una casa alcanzada por el fuego en la localidad de Petín, Ourense

Última hora de los incendios en España, en directo | Margarita Robles visita, junto al general jefe de la UME, la estación de montaña de Manzaneda

El fuego ha arrasado ya 157.000 hectáreas en España, una cifra que supera al doble de la superficie quemada el año pasado. Siguen activos incendios en Ourense, Cáceres, Zamora y Asturias. La situación es muy complicada para miles de ciudadanos de cientos de pueblos que se han visto forzados a abandonar sus casas y, también, para los equipos de extinción que se encuentran agotados y exhaustos tras una semana de una lucha titánica contra las llamas.

El fuego en Valdeorras, en Ourense, continúa avanzando. La zona se encuentra en uno de los municipios a los que la Xunta de Galicia emitió un mensaje de alerta a los teléfonos. La última hora es que se han ampliado las zonas confinadas. Hasta 21 poblaciones más en la zona de Carballeda de Avia y también de Avión. En Petín, las llamas llegaron hasta las viviendas. Un equipo de 'Informativos Telecinco' ha sido testigo directo del derrumbe de una de ellas tras el alcance del fuego. Como informa Jorge Bergantiños, los cimientos de la casa se han derrumbado "en apenas segundos". Se pide extremar las precauciones ante el avance de las llamas.

Casi 70 personas siguen confinadas tras otra noche de lucha contra el fuego en Ourense

Un total de 68 personas permanecen confinadas este sábado de forma preventiva entre diferentes núcleos de la provincia de Ourense, que ha vivido otra noche de lucha contra las llamas, según la información actualizada del servicio de emergencias del 112 Galicia.En su último parte, la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) concretaba que también se produjo alguna evacuación, como en Pradocabalos o en O Castro, del municipio de Viana do Bolo, o en San Fiz (A Veiga), aunque todas ellas de manera voluntaria.

Más en detalle, siguen evacuadas 15 personas en San Fiz, 8 en Pradocabalos, O Castro y Caldeliños, en Viana do Bolo, y 4 entre Paradela y San Pedro, en Manzaneda. También permanecen en un centro de una localidad próxima las alrededor de 100 personas de la residencia de A Rúa desalojadas en la pasada jornada, así como tres residentes de la de A Mezquita y 25 de la de Chandrexa de Queixa --personas en situación de gran dependencia, cuyo traslado requiere unas condiciones específicas--.

También hubo evacuaciones de carácter voluntario en Roblido (A Rúa). Las personas que se resguardaron en sus casas son de diferentes núcleos de población, entre los que se encuentran Mosteiro, O Bouzo y Vilar de Lebres, del ayuntamiento de Trasmiras; Montederramo y Viloxe, del ayuntamiento de Montederramo; Petín, Barxela y O Porto, del municipio de Petín, y de San Julián, de A Rúa.

'Es-Alert' en más de una treintena de municipios

Este jueves, sobre las 16.00 horas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior activó lo Es-Alert debido a los incendios forestales que están afectando a la provincia de Ourense. Esta alerta fue emitida a modo preventivo y con indicaciones para garantizar la seguridad ante el avance de los fuegos en más de una treineta de municipios.

En concreto, se envió en los siguientes ayuntamientos: Oímbra, Cualedro, Monterrei, Laza, Verín, Vilardevós, Riós, A Mezquita, A Gudiña, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, A Veiga, O Bolo, Manzaneda, Chandrexa de Queixa, Montederramo, Parada de Sil, Castrocaldelas, A Teixeira, San Xoán de Río, Larouco, Petín, A Rúa, Quiroga, Ribas de Sil, O Barco de Valdeorras, Vilamartín, Xinzo, Trasmiras, Baltar, Folgoso do Courel y Rubiá. Igualmente, debido a la cercanía, el mensaje pudo haber llegado a móviles que se habían encontrado en ayuntamientos limítrofes.