1.000 vecinos de la Alta Sanabria, Zamora, pasan su segunda noche desalojados por las llamas que afectan a la zona

Última hora de los incendios en España, en directo | Margarita Robles visita, junto al general jefe de la UME, la estación de montaña de Manzaneda

Compartir







En Castilla y León el incendio más preocupante se encuentra en el municipio de Porto, situado en la Alta Sanabria, en Zamora. Las llamas fueron provocadas por un rayo a 1.200 metros de altitud, como informa María Benito. La situación sigue preocupando y, por eso, más de 1.000 vecinos permanecen desalojados fuera de sus casas. Cientos de los desalojados se encuentran en el albergue de Puebla de Sanabria donde esperan que la situación mejore.

Entre los evacuados se encuentran personas de avanzada edad, niños y familias enteras que no saben en qué situación se encuentran sus domicilios. Esta es la segunda noche que pasan fuera de sus casas y aún no tienen previsión de volver a ellas. Varias dotaciones de equipos de Emergencia permanecen en la sierra protegiendo a un centenar de vecinos que no quisieron salir de sus domicilios. Muchos de ellos se negaron a dejar sus hogares para proteger a sus animales.

El desalojo de los vecinos afectados por las llamas

La extinción del fuego en Porto está siendo muy complicada por la orografía, las temperaturas y la altitud de la zona que hace que las ráfagas de viento alcancen hasta los 80 kilómetros por hora. Niños, personas mayores, familias enteras y otras que han dejado algún miembro en Porto (Zamora) para defender sus casas del fuego llevan dos noches durmiendo a 60 kilómetros de su pueblo, en camas plegables, en un polideportivo y pendientes de la evolución de los incendios de la Alta Sanabria.

Porto, el pueblo sanabrés que hace frontera con Galicia y con León, ha quedado estos días casi con tantos habitantes como tiene en invierno, pese a que en el puente de agosto su población se multiplica por diez por las fiestas de la Asunción y san Roque, que a causa de los incendios de la Alta Sanabria y los desalojos se han suspendido. Aun así, los que han marchado a Puebla de Sanabria, la capital comarcal situada a una hora de viaje en coche de su hogar, no se han resistido a que la fiesta se quede en nada. Por ello, este sábado por la mañana han celebrado una misa por el patrón en las instalaciones docentes en las que duermen.

PUEDE INTERESARTE Asturias emite un mensaje de alerta a la población ante los incendios

Los vecinos de Porto son los más numerosos pero en el pabellón deportivo atendido por Cruz Roja también los hay de Pías, Barcajoba y Villanueva de la Sierra. En total, algo menos de dos centenares de habitantes de la Alta Sanabria zamorana después de que los de Castromil pudieron regresar el viernes por la tarde a sus casas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Todo preparado para el regreso

El responsable del dispositivo de evacuación de la Guardia Civil, Diego Junquera, señala que todo está preparado para que cuando se ordene el realojo se forme un convoy con los autobuses y los vehículos particulares escoltados por coches patrulla para volver a los pueblos.

Entonces habrá acabado una pesadilla que con el paso de los años en la Alta Sanabria, donde los fuegos no han provocado víctimas ni daños en casas, quedará en una anécdota del puente festivo de agosto de 2025.