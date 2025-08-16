Compartir







La ministra de Defensa, Margarita Robles, que el sábado ha recorrido algunos de los puntos afectados por los incendios forestales que asolan Galicia y Castilla y León, se ha acercado a la localidad zamorana de Ayoó de Vidriales donde ha agradecido a la UME que salvara al pueblo de las llamas.

"Son ustedes un orgullo", ha asegurado Robles ante los militares que consiguieron evitar la entrada del fuego de Molezuelas de la Carballeda en la localidad zamorana, en una visita en la que ha estado acompañada por el general jefe de la UME, ha informado la Subdelegación del Gobierno de Zamora.

A todos ellos, la ministra les ha trasladado su agradecimiento y su máximo respeto porque “ustedes son garantía de profesionalidad y los ciudadanos lo saben”, ha insistido.

"No hay palabras para darles las gracias"

Precisamente, algunos vecinos de la zona han expresado igualmente ese mensaje a los desplegados, quienes señalan que “el viento en los incendios de esta zona ha roto todos los protocolos y ha impedido acometer misiones como perimetraciones, porque lo importante era proteger a la población”.

“Ha sido un fuego muy violento y ustedes se juegan la vida. Por eso, no hay palabras para darles las gracias”, ha dicho la ministra.

El fuego de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) se inició el domingo pero el lunes pasó ya a León, obligando a evacuar numerosas localidades de ambas provincias; en estos momentos su evolución es favorable, y ya no quedan vecinos desalojados ni en Zamora, donde regresaron hace días a sus casas, ni en León, donde los últimos evacuados han podido volver el sábado.