Unas 3.500 personas siguen desalojadas en Castilla y León por los incendios forestales

Última hora de los incendios en España | El Gobierno comunica a la Junta de Extremadura que no puede aportarle más medios

Compartir







La Junta de Castilla y León ha alertado este domingo de que existen altas concentraciones de partículas que contaminan el aire por los incendios forestales que afectan especialmente al oeste de la comunidad, a Galicia y al noreste de Portugal en los últimos días y que tienen una incidencia aún mayor en la comarca leonesa de El Bierzo.

Según la información aportada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la recomendación es que la población tome medidas preventivas, en concreto evitar realizar actividades que impliquen esfuerzo físico para grupos de riesgo y personas sensibles a la mala calidad del aire.

Unas 3.500 personas siguen desalojadas en Castilla y León por los incendios forestales

Los incendios forestales declarados en los últimos días en Castilla y León mantienen desalojadas este domingo de sus casas a más de 3.500 personas de las provincias de León, Zamora, Salamanca y Palencia, según la última actualización aportada por el Gobierno autonómico.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha hecho un llamamiento a la población para que siga las instrucciones de las autoridades y no pongan en riesgo su vida ni la de otras personas.

La provincia más afectada por los desalojos por los fuegos es la de León, con hasta 1.500 vecinos evacuados de 29 poblaciones, entre ellas las 200 de la localidad de San Cristóbal de Valdueza, que han sido alojados en Ponferrada; los 150 habitantes de Pobladura de la Sierra, acogidos en Astorga; y los 150 de Casasuertes, evacuados a la cercana población de Boca de Huérgano, como núcleos más poblados.