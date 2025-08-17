Los drones del equipo Pegaso de la Guardia Civil de Zamora han localizado al hombre desorientado y levemente afectado por inhalación de humo

ZamoraLos drones del equipo Pegaso de la Guardia Civil de Zamora han localizado desorientado y levemente afectado por inhalación de humo a un ganadero que la última noche ha estado unas cinco horas y media desaparecido en Porto (Zamora), localidad desalojada por un incendio forestal grave.

La Guardia Civil recibió sobre las diez y cuarto del sábado un aviso de que un ganadero se encontraba desaparecido y logró encontrarlo, gracias a los drones de visión nocturna que tiene el equipo Pegaso, sobre las cuatro menos cuarto de la madrugada, según ha informado el instituto armado y la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

Este hombre es una de las 170 personas de Porto que se negaron a abandonar la localidad cuando fue desalojada el pasado jueves para ayudar a la extinción si el fuego llegaba al casco urbano. Otros 1.350 vecinos hicieron caso al aviso enviado por el sistema de comunicación masiva de emergencias Es-Alert y abandonaron el pueblo para ser atendidos en otras poblaciones cercanas.

1.200 personas duermen en la Escuela Hogar de la Junta en Puebla de Sanabria

En total, unas 1.200 personas de la localidad han pasado la noche en la Escuela Hogar de la Junta en Puebla de Sanabria por el incendio de Porto.

Este fuego de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 ha provocado también el corte de la ZA-102 a partir del embalse de San Sebastián.