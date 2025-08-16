La emotiva vuelta a casa de los vecinos evacuados por los incendios de Zamora

Vuelven a casa los vecinos de tres pueblos en Zamora evacuados por los incendios, solo quedan desalojados los del municipio de Porto

Última hora de los incendios en España, en directo

Los vecinos desalojados por los incendios de la provincia de Zamora, han podido regresar durante la mañana de este domingo a sus viviendas después de que el incendio forestal que afectaba a la zona haya disminuido su intensidad y el perímetro más cercano al casco urbano haya quedado asegurado por los servicios de extinción.

Según la Junta de Castilla y León, la evolución favorable del fuego permitió levantar las medidas preventivas aplicadas el viernes, cuando el avance de las llamas obligó a evacuar de forma temporal varias viviendas por precaución. Aunque el incendio continúa activo en algunas zonas de difícil acceso, los bomberos centran su trabajo en labores de enfriamiento y vigilancia para evitar posibles reproducciones.

La vuelta a casa de la mayoría de los evacuados

Unos 242 vecinos y veraneantes que fueron desalojados de las localidades zamoranas de Pías, Barjacoba y Villanueva de la Sierra por el incendio de la localidad zamorana de Castromil llegado desde la provincia de Ourense han comenzado este sábado por la tarde a regresar a sus casas, por lo que en la provincia de Zamora únicamente quedan evacuados 1.350 vecinos de Porto.

El regreso de estos vecinos ha sido posible desaparecer el peligro que suponía ese incendio para esas poblaciones de la Alta Sanabria, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

Con el realojo de estos vecinos en Zamora ya solo quedan desalojados los de Porto de la veintena de poblaciones evacuadas desde el pasado domingo por la cercanía de las llamas o porque existía riesgo por inhalación de humo.

De esta forma, la situación en Zamora comienza a volver a la normalidad después de incendios como el de Molezuelas de la Carballeda, en el que han muerto dos personas y que ha arrasado unas 31.500 hectáreas entre las provincias de Zamora y León; el de Puercas, que ha quemado unas 4.500 hectáreas y provocado heridas graves por quemaduras a cuatro personas; o los de Castromil y Porto.

Este último es el que motiva que unas 1.350 vecinos y veraneantes de Porto aún no puedan volver a sus casas tras haber pasado ya dos noches fuera de ellas por los incendios de la Alta Sanabria

El fuego de Porto sigue activo y descontrolado y avanza por una zona de montaña escarpada, en la que no hay poblaciones, aunque la cercanía de uno de los frentes que logró apagarse y la posibilidad de que pueda reavivarse motiva que aún no se haya producido el regreso.