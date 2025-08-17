Se ha cortado el turismo en la Ruta del Cares, se ha cerrado el funicular y los refugios de montaña se han desalojado

Última hora de los incendios en España | El fuego entra en el Parque Nacional de los Picos de Europa: desalojan Caín

El fuego ha entrado al parque nacional de los Picos de Europa, arrasando parte de los puertos de Cabrales y Onís. Han desalojado Caín, en León, por la cercanía del fuego y han evacuado los puertos de montaña.

En este momento, el parque nacional registra tres grandes incendios, además de otros focos. Los más importantes son el que afectan al frente de Camarmeña a Caín, el que va desde Bejes a Peñamellera Baja, y el que afecta a las inmediaciones del puerto de Pandetrave, en Valdeón, León, según publica ‘La Nueva España’.

El sábado, Castilla y León, Asturias y Cantabria enviaron un aviso a través de la herramienta ES-Alert en el que se pidió a la población el cese de cualquier actividad en el medio natural evitando el tránsito en todo el área del Parque Regional de Picos de Europa por el "grave riesgo" de incendios forestales.

Desalojados los refugios

Además de esta alerta, se cortó el turismo en la Ruta del Cares, se cerró el funicular y los refugios de montaña fueron desalojados para garantizar la seguridad de las personas. Ante tales circunstancias, la mayoría de turistas de Cabrales se marcharon.

Los vecinos se quejan de que no se han enviado efectivos a tiempo y, de esta manera, dicen, habrían dejado que el fuego se adentre en el parque natural. “No entiendo nada, prohíben, prohíben y llevan desde el martes dejando quemar los Picos”, se quejaba un vecino de Onís en declaraciones al mencionado medio.