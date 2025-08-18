El alcalde de Noblejas, Toledo, ha comenzado este lunes a las 7.00 horas una huelga de hambre

Se trata de una medida de presión para reclamar la construcción del Instituto de Educación Secundaria que la localidad lleva años demandando

El alcalde de Noblejas (Toledo), Agustín Jiménez, ha comenzado este lunes a las 7.00 horas la huelga de hambre que había anunciado la semana pasada, como medida de presión para reclamar la construcción del Instituto de Educación Secundaria que la localidad lleva años demandando.

En un comunicado remitido a los medios, el regidor informaba de que “hoy, a las 0.00 horas he dado comienzo a una huelga de hambre en protesta del desatendimiento de Emiliano García Page para con Noblejas”.

Una protesta sin plazo definido

Jiménez asegura que su medida de presión se prolongará “sin más límite que el que mi fortaleza física me permita y hasta que se sienten las bases para una solución positiva, irreversible y definitiva a un problema que, la Junta de Comunidades nunca debió generarnos”. Así lo expresaba en la carta enviada la semana pasada al presidente regional, Emiliano García-Page.

El alcalde denuncia que desde 2011, todas las propuestas de colaboración planteadas por el Ayuntamiento de Noblejas “en positivo” han recibido “un atronador silencio, que deja bien a las claras el desprecio más absoluto a la localidad, a sus gentes, a los partidos políticos y los concejales que han representado a su pueblo y que en este asunto hicieron gala de una elegante unanimidad, y también a mi persona”.

Críticas a los gobiernos autonómicos

En su mensaje, Jiménez lamenta la falta de respuesta institucional a lo largo de los años: “Con bastante rabia e indignación, debo añadir, pues solo durante cuatro años esta situación es imputable al Gobierno del PP de Cospedal, mientras que el resto, cerca de 10 años, lo ha sido bajo los distintos gobiernos que has presidido”.