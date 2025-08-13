Los agresores, contratados por los propietarios, accedieron armados y encapuchados a la vivienda

ToledoLa Policía Nacional ha detenido en Toledo a cinco personas e investigado a otra por desalojar de forma violenta a tres inquilinos de la habitación que ocupaban, y por la que debían a la propietaria el importe de varios meses de alquiler.

Según ha informado la Policía en un comunicado, cuatro de los detenidos fueron contratados por los propietarios para expulsar a los inquilinos de la casa, por lo que accedieron con la llave a la vivienda el pasado 13 de julio a las 7:30 horas de la mañana, encapuchados y armados con defensas extensibles.

Tras localizar la habitación que ocupaban las víctimas, los sacaron por la fuerza de la vivienda, impidiéndoles recoger sus pertenencias y amenazándoles para que no contasen nada de lo sucedido. Después, cambiaron la cerradura del piso y entregaron una copia de la nueva llave al resto de inquilinos.

Una vez en la calle, los inquilinos solicitaron ayuda de una patrulla de la Policía Nacional que se encontraba en las proximidades, a quienes contaron todo lo sucedido, y, tras denunciar en Comisaria, los agentes les acompañaron de regreso a su domicilio e iniciaron una investigación para determinar la identidad de los agresores y por qué motivo habían actuado de tal modo.

Según la Policía, la vivienda, que pertenece a una mujer que no reside en España, estaba alquilada a nueve personas y el encargado de todas las gestiones y cobros era su expareja sentimental.

Al no recibir el dinero del alquiler de una de las tres habitaciones, ambos acordaron "contratar" a unas personas para que expulsasen por la fuerza a los inquilinos.

Se les ha imputado a todos ellos la comisión de un delito de allanamiento de morada y otro de coacciones y además, a los "asaltantes", un delito leve de lesiones.

Estos fueron detenidos, al igual que el responsable de los cobros, mientras que la propietaria ha resultado investigada, si bien tendrá que responder por los mismos delitos ante la autoridad judicial.